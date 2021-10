Konjunktur Corona, Energie, Konjunktur: Stimmung in Wirtschaft gemischt

Hannover. Die Wirtschaft in Niedersachsen ist trotz gelockerter Corona-Regeln für die kommenden Monate nicht sehr zuversichtlich. Nur 19 Prozent der Betriebe rechnen der jüngsten Konjunkturumfrage zufolge mit einer günstigeren Entwicklung - deutlich weniger als im Vorquartal (25 Prozent). Etwas positiver wurde die aktuelle Lage beurteilt.

Schlechtere Geschäftsbedingungen in nächster Zeit erwarteten dagegen 22 Prozent, wie der Kammer-Dachverband IHKN am Freitag mitteilte. Zuletzt hatten sich noch 17 Prozent der Unternehmen so geäußert. Eine Mehrheit von 60 (Vorquartal: 58) Prozent sieht keine größeren Veränderungen.

Die Eintrübung der Stimmung beim Blick nach vorn führte dazu, dass der Gesamtindex für das niedersächsische Konjunkturklima um drei Punkte auf 111 Zähler sank. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute schraubten ihre Konjunkturprognose für ganz Deutschland in diesem Jahr gerade ebenfalls herunter. Die Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen werteten gut 1900 Äußerungen teilnehmender Firmen aus.

