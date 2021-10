Hannover 96: Vor rund 40.000 Zuschauern gegen Schalke 04

Hannover 96 empfängt am heutigen Freitag den FC Schalke 04 zum namhaften Zweitliga-Duell und hofft auf eine tolle Heimspiel-Atmosphäre. Rund 40.000 Zuschauer werden im Stadion in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet.

In das Kräftemessen der Traditionsclubs gehen die zuletzt stabilen Schalker als Favoriten. Der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga hat nach neun Partien 16 Punkte und liegt in der Tabelle nur knapp hinter den Aufstiegsrängen. Mit einem Sieg könnte Hannover allerdings bis auf zwei Zähler an die Gelsenkirchener heranrücken. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr (Sky).

