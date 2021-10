ADAC erwartet volle Straßen zum Start der Ferien

Hannover. Der Automobilclub ADAC erwartet zum Start der Herbstferien an diesem Wochenende Staus und Behinderungen auf den Autobahnen in Niedersachsen. Während die Ferien in Niedersachsen und Bremen starten, enden diese in Hamburg und Schleswig-Holstein. "Entsprechend groß wird der Andrang auf den Fernstraßen", teilte der ADAC am Donnerstag in Hannover mit. Vor allem die Nord- und Ostseeküste seien als Urlaubsorte derzeit gefragt. Mit Behinderungen sei demnach besonders auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke A7 zu rechnen - und zwar zwischen Hannover-Süd und Echte, wo den Angaben zufolge fast durchgehend gebaut wird.

Voll werden könnte es demnach auch rund um die Ballungsräume Hannover, Hamburg und Bremen sowie an den Baustellen auf den Hauptverkehrsrouten. Dazu zählen etwa die A1 bei Osnabrück, bei Bramsche und am Dreieck Stuhr sowie die A28 bei Leer und die A 29 zwischen Sande und Rastede. Eine erste Reisewelle erwartet der Automobilclub ab dem Freitagnachmittag. Auch am Samstag und Sonntag soll es viel Verkehr geben.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es laut ADAC zahlreiche Staus auf den Autobahnen im Norden gegeben. Da hatten auch in Nordrhein-Westfalen die Herbstferien begonnen.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-598137/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen