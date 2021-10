Landtag beschließt umstrittenes Kommunalverfassungsgesetz

Hannover. Der niedersächsische Landtag hat die umstrittene Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen. Die Oppositionsfraktionen FDP, Grüne sowie die fraktionslosen Abgeordneten stimmten am Mittwoch dagegen, die Regierungsfraktionen SPD und CDU dafür. Im Frühjahr hatte die Regierung dazu eine Novelle erarbeitet, die unter anderem die Verteilung der Sitze in den Fachausschüssen neu regeln soll. Die Oppositionsparteien befürchten, dass sie dadurch an Mitspracherecht verlieren und kritisierten das Gesetz daher deutlich.

Das bisherige Verfahren sei gerechter, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Menge. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner bezeichnete die Gesetzesänderung als "demokratiegefährdend". Innenminister Boris Pistorius (SPD) entgegnete dem, dass das künftige Verfahren seit Jahrzehnten verfassungsrechtlich anerkannt sei.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-581254/2

