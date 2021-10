Autofahrer nach Kollision mit drei Bäumen in Lebensgefahr

Edemissen. Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Edemissen (Landkreis Peine) gegen drei Bäume geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache links von der Straße ab und kollidierte dort mit den Bäumen, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 40-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

