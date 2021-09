Lopetegui lobt Wolfsburg: "Eines der besten deutschen Teams"

Wolfsburg. Die jüngste Entwicklung des VfL Wolfsburg hat auch beim nächsten Champions-League-Gegner FC Sevilla Eindruck gemacht. "Das ist ein Gegner auf höchstem Niveau, eines der besten deutschen Teams", sagte Trainer Julen Lopetegui am Dienstagabend bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN). "Das ist eine sehr komplette Mannschaft, die auch individuell sehr stark besetzt ist. Es wird mit Sicherheit nicht einfach für uns."

Der sechsmalige Europa-League-Gewinner aus Spanien gilt in einer sehr ausgeglichenen Gruppe mit OSC Lille und Red Bull Salzburg als schwerster Gegner des VfL. Am ersten Spieltag vor zwei Wochen gab es zwischen Lille und Wolfsburg (0:0) sowie Sevilla und Salzburg (1:1) noch keine Sieger. Die Spanier müssen am Mittwochabend in der Volkswagen Arena auf ihren Mittelstürmer Youssef En-Nesyri verzichten. Der Marokkaner ist sowohl gesperrt als auch verletzt.

© dpa-infocom, dpa:210928-99-402058/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen