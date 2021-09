Über 800.000 Corona-Impfungen im größten Impfzentrum

Hannover. Wenige Tage vor seiner Schließung hat das landesweit größte Impfzentrum in Hannover mehr als 800.000 Corona-Impfungen gezählt. Mehr als 378.000 Menschen erhielten den vollen Impfschutz im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Region Hannover auf dem Messegelände, das am 27. September schließt. Mobile Teams verabreichten über 140.000 Impfdosen, gut 67.000 Menschen erhielten so den Impfschutz.

Die Impfquote in Hannover samt Umland liege bei 63,08 Prozent, sagte Axel von der Ohe, Finanz- und Ordnungsdezernent der Stadt, am Donnerstag. Angepeilt waren 85 Prozent. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach von einer "Erfolgsgeschichte". Die Zahlen zeigten aber auch, wie zäh der Kampf gegen die Pandemie sei.

Im Ernstfall wäre das Impfzentrum auf dem Messegelände "relativ schnell reaktivierbar", erklärte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Der organisatorische Leiter Andreas Henke ergänzte, das Land sehe sogenannte "schlafende" Impfzentren vor. Die Möbel seien von der Messe gemietet, Inventar und Ausrüstung würden eingelagert oder verkauft.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ausstattung von acht niedersächsischen Impfzentren solle für den Fall einer möglichen Reaktivierung eingelagert werden, hatte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, Ende August angekündigt. Landesweit gibt es 50 Impfzentren; sie sollen bis zum 30. September schließen. Danach soll von mobilen Teams oder in Arztpraxen geimpft werden. Jagau kündigte für die Region Hannover bis zu 16 ambulante Teams an.

Die Kosten für das gemeinsame Impfzentrum in Hannover, das im Februar den Betrieb aufnahm, werde das Land Niedersachsen bezahlen, sagte der Regionspräsident. Diese werden nach Angaben von der Ohes am Ende bei rund 60 Millionen Euro liegen - davon entfielen zwei Drittel auf den Impfbetrieb und der Rest auf die Infrastruktur. Die meisten Impfungen an einem Tag gab es mit 7215 Spritzen am 17. Juni.

Das Wolfsburger Impfzentrum im Congresspark schließt nach Angaben der Stadt nach dem 24. September. Bürostühle, Schränke, Uhren, aber auch Fieberthermometer würden an die Kindertagesstätten des Roten Kreuzes abgegeben, hieß es. Der Congresspark werde nach dem Auszug seinen Tagungs- und Veranstaltungsbetrieb wiederaufnehmen. Im Landkreis Hildesheim sind die Impfzentren in der Sporthalle einer Schule in Alfeld und in Hildesheim angesiedelt. Voraussichtlich ab November kann die Sporthalle wieder für den Sport genutzt werden.

In der Braunschweiger Stadthalle sind die letzten Impfungen nach Angaben der Stadt am 27. September geplant. Die Spinde vom Land Niedersachsen für das Impfzentrum werden demnach an das Land zurückgegeben, ebenso die IT. Einige Kisten mit Impfzubehör gingen bereits für die mobilen Teams an das Gesundheitsamt der Stadt. Eine weitere Nutzung der Stadthalle, die der Stadt Braunschweig gehört, als Impfzentrum ist nicht vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-328686/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen