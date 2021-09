Scholz wirbt für veränderte Mobilität angesichts Klimawandel

Wolfsburg. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat wenige Tage vor der Bundestagswahl um Stimmen für eine veränderte Mobilität in der Automobilindustrie angesichts des Klimawandels geworben. Technologie müsse immer ein Teil der Politik sein, sagte er am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt vor mehr als 100 Anhängern in Wolfsburg. Gesetze müssten verändert werden, so dass der Wandel schneller möglich sei als bisher. "Was wir hier machen, ist letztendlich dann auch die Antwort auf den globalen Klimawandel."

Außerdem hob Scholz, der auch Bundesfinanzminister ist, die Bedeutung der Digitalisierung an Schulen hervor. Lehrer sollten ein Gefühl dafür bekommen, was es für digitale Möglichkeiten gibt. Zudem bereite dies Schüler auf das Arbeitsleben vor.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-300111/3

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen