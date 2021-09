Zwei Rennradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Warendorf. Zwei Rennradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag im Kreis Warendorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend berichtete, fuhren der 43-Jährige aus Münster und der 42-Jährige aus Ratingen auf dem Radweg parallel zur L811 von Ostbevern-Brock in Richtung Westbevern. An einer Stelle, wo der Radweg eine Zufahrtsstraße kreuzt, sei es zur Kollision gekommen. Die Sportler hätten die Vorfahrtsregeln nicht beachtet, erläuterte die Polizei.

Beide stießen mit dem Wagen einer 58-Jährigen aus Ostbevern zusammen und stürzten. Die Radfahrer seien schwer verletzt in Krankenhäuser gekommen. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Ermittler sprachen von einem Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-294021/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen