Lkw brennt auf A1: Autobahn stundenlang gesperrt

Bremen. Auf der Autobahn 1 bei Bremen ist in der Nacht zu Samstag ein LKW in Brand geraten. Wie die Verkehrsbereitschaft Bremen mitteilte, war ein Reifen an der Zugmaschine geplatzt. Durch den entstandenen Funkenflug fing zunächst das Führerhaus Feuer, anschließend griffen die Flammen auf den mit Lebensmitteln beladenen Auflieger über. Der Fahrer konnte sich nach Angaben der Verkehrsbereitschaft selbst in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Anhänger komplett entladen werden musste. Die Autobahn blieb deshalb stundenlang gesperrt. Erst am Samstagvormittag waren auch die Bergungsarbeiten beendet und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-265525/2

