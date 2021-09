Ex-Profi Harnik warnt den HSV vor dem "Spiel mit dem Feuer"

Hamburg. Ex-Profi Martin Harnik erwartet ein spannendes Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga. "Es wird in dieser Woche sehr knistern. Das spüre ich bei mir selbst. Solche Spiele machen die Zweite Liga noch interessanter als die Bundesliga. Wir werden große Intensität erleben", sagte der 34-Jährige der "Bild"-Zeitung vor dem Duell am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

Harnik, der in seiner Profikarriere für beide Clubs gespielt hat, sieht leichte Vorteile für die Bremer: "Werder hat den stärkeren Kader mit mehr Bundesliga-Erfahrung. Der HSV hat eine Klasse-Mannschaft für die Zweite Liga, der es an Erfahrung fehlt. Dafür sehe ich dort den Trainer auf der Pro-Seite."

Die Spielweise, die Tim Walter den Hamburgern verordnet hat, sieht Harnik aber als Risiko. Es sei ein "Spiel mit dem Feuer". Walter müsse es schaffen, "dass die Offensiv-Spieler nicht jedes Mal Puls 180 haben, wenn sie eine Torchance haben. Sie müssen viel anlaufen, sprinten, Bälle gewinnen - das kostet viel Kraft."

