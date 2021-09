HSV-Coach Walter: Derby bei Werder wird "ein geiles Spiel"

Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert am Spielfeldrand.

Hamburg. HSV-Coach Tim Walter freut sich auf das Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga. "Es wird ein geiles Spiel", sagte der Trainer des Hamburger SV vor dem Spiel am Samstag bei Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky und Sport1) der "Hamburger Morgenpost". Die Favoritenrolle schiebt der 45-Jährige den Bremern zu: "Werder kommt von oben, sie sind gerade abgestiegen und wollen gleich wieder hoch, haben den höchsten Marktwert. Wir hingegen sind seit drei Jahren in der Zweiten Liga. Manch einer würde sagen: Wir fahren als Außenseiter nach Bremen."

Dass die meisten HSV-Profis bislang nicht die besondere Atmosphäre eines Bremen-Spiels erlebt haben, müsse laut Walter kein Nachteil sein. "Eventuell würde es helfen, wenn einige dieses Derby schon öfter gespielt hätten", sagte der HSV-Coach. "Aber manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, solche Erfahrungen das erste Mal zu sammeln, unbefleckt ins Spiel zu gehen. Daran wächst du, es ist ein weiterer Entwicklungsschritt, dieses Kribbeln kennenzulernen."

So könnte auch das 2:3 gegen den Stadtrivale FC St. Pauli jetzt helfen: "Weil die Jungs da gesehen haben, wie so ein Derby funktioniert und worauf es ankommen kann. Daran müssen sie wachsen, das können sie in Bremen zeigen", sagte Walter.

