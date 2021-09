Weil: Sirenen wichtig für Katastrophenwarnung

Celle. Bei der rechtzeitigen Warnung der Bevölkerung vor Katastrophenlagen sehen Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Pistorius (beide SPD) Handlungsbedarf in Niedersachsen. Besonders die Sirenen in den Gemeinden seien dabei ein wichtiges Element. "Wir können uns nicht nur auf SMS oder Messengerdienste oder was auch immer verlassen", sagte Weil am Freitag bei der Besichtigung des niedersächsischen Kompetenzzentrums für Großschadenslagen in Celle.

Der bundesweite Warntag vor rund einem Jahr habe gezeigt, dass die Warnung per Sirene in den ländlichen Gegenden zwar meist funktioniere, "gleichzeitig haben wir größere Städte in Niedersachsen, da herrschte himmlische Ruhe und das war kein gutes Zeichen", so Weil weiter. Deswegen müsse man den Sirenenalarm unbedingt verbessern. Der Auf- und Ausbau von Warnstrukturen werde in den nächsten Jahren eine hohe Priorität haben, sagte Pistorius. Zwar werde das sehr kostenintensiv werden, sei jedoch alternativlos.

Das Kompetenzzentrum für Großschadenslagen ist die Steuerungszentrale für Ereignisse wie zum Beispiel Flutkatastrophen, größeren Zugunfälle oder oder Anschläge. Auch während der Pandemie hat das Zentrum immer mehr Aufgaben übernommen. Zum Beginn der Corona-Krise wurde der Betrieb des Kompetenzzentrums aus Platzgründen auf das Gelände des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz in Celle verlagert. Auch die Einsätze von niedersächsischen Einsatzkräften in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden von dort aus koordiniert.

