B4 bei Uelzen: 75-jähriger fährt in Gegenverkehr – zehn Verletzte

Uelzen. Zehn Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B4 in Höhe Uelzen verletzt, weil der 75 Jahre alter Fahrer eines VW Tourans aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagmittag in den Gegenverkehr geriet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit mehreren Pkw.

Der 75-Jährige war zuvor in Richtung Norden unterwegs, als er etwa 250 Meter vor der Abfahrt Groß Liedern die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. „Der VW hatte sich auf einem Abschnitt befunden, der für die Fahrtrichtung Norden einspurig ist, in der Gegenrichtung zweispurig", teilte Antje Freudenberg, Sprecherin der Polizeiinspektion Lüneburg am Sonntag mit.

Zehn Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B4

Der Fahrer eines Mercedes auf der linken Fahrspur konnte noch nach rechts einscheren und so einen Zusammenstoß vermeiden. Dem Fahrer eines BMW, in dem sich eine Familie aus dem Landkreis Lüneburg befand, gelang das jedoch nicht. Es kam zur Kollision. „Der Pkw wurde herumgeschleudert, die im Pkw befindlichen Insassen höchstwahrscheinlich alle leicht verletzt", so Freudenberg.

Mit einem hinter dem BMW fahrenden Opel aus dem Landkreis Uelzen stieß der 75-jährige Fahrer des VW Tourans schließlich frontal zusammen. Die Insassen wurden schwer verletzt. Auch der Audi eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn wurde durch Trümmerteile beschädigt.

Mehrere Rettungswagen – Unfallopfer in Klinik

„Sowohl der 75-Jährige und ein im VW befindliches Kind wurden bei dem Unfall vermutlich nur leicht verletzt", so die Polizeisprecherin. Mehrere Rettungswagen mussten die Unfallopfer in Kliniken bringen. An den Pkw entstanden Sachschäden von mehreren zehntausend Euro. „Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die Personalien jedes einzelnen Beteiligten noch nicht fest", so Freudenberg.

Die B4 musste zur Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle.

Polizei sucht Porsche-Fahrer als Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. „Der am Unfall unbeteiligte Fahrer eines Porsche, der hinter dem VW-Fahrer in Fahrtrichtung Norden unterwegs war und kurz an der Unfallstelle angehalten hat, könnte ein wichtiger Zeuge sein", so Freudenberg. Er und andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen unter der Telefonnummer 0581/930215 in Verbindung zu setzen.