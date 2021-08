Dezimiertes BSV-Team kassiert deutliche Testspiel-Niederlage

Hamburg. Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben in ihrem zweiten Vorbereitungsspiel eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Der ersatzgeschwächte Bundesligist unterlag dem dänischen Topteam Viborg HK am Dienstagabend mit 22:36 (8:16). Trainer Dirk Leun hatte auf sieben verletzte Spielerinnen verzichten müssen und zudem Johanna Heldmann (Rückenprobleme) geschont. Beste Werferin war Caroline Müller-Korn mit sieben Treffern. Am Mittwoch reist der BSV in ein Trainingslager und bestreitet am Wochenende ein Turnier in Fritzlar.

© dpa-infocom, dpa:210804-99-699631/2