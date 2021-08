Tausende beim "Watt en Schlick Festival"

Nordseebad Dangast. Das "Watt en Schlick Festival" hat am Wochenende mit Livemusik auf vier Bühnen, Lesungen, Tanzen am Strand und der traditionellen Deutschen Schlickrutsch-Meisterschaft Tausende Besucher angelockt. "Bei vielen flossen einfach Freudentränen, weil sie so erleichtert waren, dass man feiern konnte", berichtete Festivalsprecherin Sofie Buchwald am Sonntag. Sie schätzte, dass etwa 5000 bis 6000 Besucher in Dangast waren.

Zahlreiche Bands traten auf, darunter auch das Pop-Duo Milky Chance und überraschend auch AnnenMayKantereit. Die Fans tanzten ausgelassen am Strand zur Musik. Die meisten Besucher kamen aus Niedersachsen - einige machten sich jedoch auch aus Düsseldorf, Berlin oder dem Ruhrgebiet auf den Weg.

Das Fest galt als Art Testlauf in Corona-Zeiten. "Ob Besucher, Gastronomen, Künstler, Geimpfte oder Genesene - alle wurden jeden Tag getestet", so Buchwald. Wissenschaftler der Jade Hochschule Wilhelmshaven begleiten die Veranstaltung. Insgesamt standen bei dem Festival am Weltkulturerbe Wattenmeer rund 50 Künstlerinnen und Künstler sowie Bands auf dem Programm.

Fernab von Olympia gingen am Sonntag im Watt vor dem Kurhaus auch 14 Athleten - neun Männer, fünf Frauen - bei der Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen an den Start. Sie mussten mit speziellen Holzschlitten auf rund 150 Metern Schlick um die Wette fahren. Alle Teilnehmer waren beim Start in Weiß gekleidet. Am Zieleinlauf sah das anders aus. Auch in diesem Jahr ging es um nicht weniger als die Ehre, wie die Veranstalter mitteilten. "Naja, und Schnaps. Und die goldene Siegertrophäe."

