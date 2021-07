Polizeikosten bei Fußball: Steuerzahlerbund ehrt Mäurer

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer erhält den BdST-Preis für Mut und Entschlossenheit in der Politik.

Bremen. Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ist für seinen Kampf zur Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizeimehrkosten für Hochrisikospiele vom Bund der Steuerzahler ausgezeichnet worden. Er erhielt als Erster den Positivpreis des Steuerzahlerbundes für Mut und Entschlossenheit. Mäurer sei unbeirrt seinen Weg gegangen gegen Zweifel, Spott, erbitterte politische Widerstände und mächtige Wirtschaftsinteressen und auch vor Gerichten erfolgreich gewesen, begründete der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen die Preisverleihung am Freitag. Mäurer hatte durch mehrere Gerichtsinstanzen durchgesetzt, dass sich die Deutsche Fußball Liga an Polizeimehrkosten bei Hochrisikospielen beteiligen muss.

