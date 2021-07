Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualstraftäter fest

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Stuhr. Die Polizei im Kreis Diepholz ermittelt gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der 66 Jahre alte Mann sei am Mittwochabend festgenommen worden, weil er verdächtigt werde, sich an mindestens zwei Kindern sexuell vergangen zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Mutter eines der beiden Kinder habe einen Vorfall beobachtet und sofort die Polizei verständigt, worauf der 66-Jährige festgenommen wurde. Am Donnerstag sei der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Hause entlassen worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210729-99-604059/2