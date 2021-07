Auto kracht in Sattelzug: Familie mit Baby verletzt

Cuxhaven. Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Sattelzug auf einer Landstraße im Kreis Cuxhaven ist eine dreiköpfige Familie, darunter ein wenige Wochen alter Säugling, teils schwer verletzt worden. Die 23 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dabei mit dem Sattelzug kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau, ihr 27 Jahre alter Ehemann und das Baby wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Landstraße zwischen den Ortschaften Mittelstenahe und Moorausmoor war für die Bergungsarbeiten über mehrere Stunden am Mittwochabend gesperrt. Warum das Auto in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210729-99-598782/2