Auf Laster aufgefahren: 47-Jähriger schwer verletzt

Großenkneten. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war in der Nacht auf den Donnerstag mit seinem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von hinten in den Anhänger eines Lasters geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Transporter über die Straße auf den Seitenstreifen geschleudert. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Anhänger des Lasters, der mit 22 Tonnen flüssigem Stickstoff beladen war, wurde nur leicht beschädigt. Laut Polizeiangaben trat kein Gefahrgut aus.

