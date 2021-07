Arbeitslosigkeit in Bremen im Juli weiter gesunken

Bremen. Die Stabilisierung am Arbeitsmarkt setzt sich auch in Bremen fort: Die Zahl der Arbeitslosen im kleinsten deutschen Bundesland sank im Juli im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent auf 38.600 Menschen. Die Quote ging damit um 0,2 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent zurück, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur am Donnerstag mitteilte.

Derweil erhole sich der Ausbildungsmarkt von der Corona-Krise. "Das Ausbildungsangebot liegt zwar noch unter dem Level von 2019 vor der Pandemie, aber viele Unternehmen haben ihr Ausbildungsangebot gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht", sagte die stellvertretende Leiterin der Regionaldirektion, Shirin Khabiri-Bohr. Zugleich meldeten sich den Angaben zufolge deutlich mehr junge Leute, die sich um eine Ausbildung bewerben.

