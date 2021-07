Feuerwehr übt Umgang mit Lecks an Kesselwagen

Wilhelmshaven. Feuerwehrleute haben bei einer Übung im Güterverkehrszentrum des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven die Absicherung eines havarierten Kesselwagens trainiert. Dazu hatte die Deutsche Bahn den konzerneigenen Ausbildungszug "Gefahrgut" in die Jadestadt gebracht. In roten Schutzanzügen übten die Feuerwehrkräfte am Mittwoch, nachgestellte Leckagen an dem Kesselwagen zu finden und abzudichten. Nach Angaben der Bahn nahmen insgesamt rund 70 Rettungskräfte von Wehren aus der Region an der Schulung teil.

"Die Feuerwehrleute können hier mit ihrer Technik und ihrer Ausrüstung an dem Zug üben", sagte der Koordinator und Fachtrainer des Ausbildungszuges der Bahn, Uwe Lindenberg. Zwar seien Unfälle mit Gefahrgut auf der Schiene eher selten, die Übung diene aber den Feuerwehren, mit ihren meist freiwilligen Kräften, zur Vorbereitung auf mögliche Ernstfälle. Teil der dreitägigen Schulung sind theoretische Einheiten zu Gefahrguttransporten auf der Schiene ebenso wie praktische Übungen an dem Ausbildungszug selbst.

Dieser besteht neben dem Kesselwagen mit Leckagen auch aus einem Armaturenwagen, an dem unterschiedliche Kesselwagentypen und 65 verschiedene Armaturen demonstriert werden, sowie einem Unterrichtswagen. Nach Bahn-Angaben werden jedes Jahr rund 3500 Feuerwehrleute an 35 Standorten an dem Zug ausgebildet.

