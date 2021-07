Vermisster Mann in Celle durch Drohneneinsatz gefunden

Celle. Mit einer Drohne ist ein vermisster 79-Jähriger in Celle gefunden worden. Der demente Mann steckte auf seinem weitläufigen Grundstück bis zum Bauch in einem angrenzenden Bach und war stark unterkühlt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Senior am Dienstagabend und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann, der auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, war zuvor vermisst gemeldet worden. Für die Suchmaßnahmen wurden Polizisten von einem Drohnenteam der Freiwilligen Feuerwehr und einem Polizeihubschrauber unterstützt.

