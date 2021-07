Zernien. Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Zernien (Landkreis Lüchow-Dannenberg) tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war der Mann in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn angekommen. Er stürzte und kam schließlich an einem Baum zum Liegen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, so die Polizei.

