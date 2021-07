Männer belästigen 17-Jährige an Bahnhof

Bremen. Drei Männer haben in Bremen am frühen Samstagmorgen eine 17-Jährige an einem Bahnhof bedrängt und sexuell belästigt. Die Jugendliche wollte am Mahndorfer Bahnhof vom Zug in einen Bus umsteigen, wie die Polizei mitteilte. Drei Männer, die sie demzufolge bereits im Zug angesprochen hatten, stiegen ebenfalls dort aus. Sie sprachen sie den Angaben nach erneut an und ließen auch nach ihrer Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, nicht von ihr ab.

Einer der Männer griff ihr laut Polizei schließlich an Po und Brust. Als die 17-Jährige sagte, sie werde die Polizei rufen, schlug ihr einer der Männer das Handy aus der Hand. Erst als die Jugendliche daraufhin laut um Hilfe schrie, gingen die Männer den Angaben zufolge weg. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen für den Vorfall.

