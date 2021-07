Motorradfahrer wollen krebskrankem Kind eine Freude machen

Rhauderfehn. Mehrere Tausend Motorradfahrer und -fahrerinnen haben sich am Samstag im ostfriesischen Rhauderfehn getroffen, um einem krebskranken Jungen eine Freude zu machen. Das bestätigte die Polizei. Das Kind ist großer Motorradfan. Ein Aufruf in sozialen Netzwerken hatte große Resonanz gefunden, Biker aus ganz Deutschland wurden in dem Ort im Landkreis Leer erwartet. Die Polizei richtete für die Motorradfahrer verschiedene Treffpunkte ein. Von dort aus war für den Nachmittag eine Motorrad-Kolonne am Wohnhaus des Jungen geplant - angeführt von der Polizei. Die hohe Teilnehmerzahl sorgte für Verkehrsbehinderungen und Stau.

