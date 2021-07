Autofahrer stirbt nach Aufprall gegen Hauswand in Steinfeld

Steinfeld. Ein 44-jähriger Mann ist in Steinfeld (Landkreis Vechta) mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt und bei dem Unfall gestorben. Der Fahrer war am Samstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin in Vechta. Das Auto habe zunächst einen Leitpfosten, eine Hecke sowie einen Graben überfahren und sich dabei überschlagen. Auf dem Dach liegend sei es dann gegen die Hauswand geprallt. Der 44-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Andere Menschen seien nicht beteiligt gewesen.

