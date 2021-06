Fußball Zwei Zu-, drei Abgänge: Braunschweig arbeitet an Neuaufbau

Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat seinen sportlichen Neuaufbau nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt am Sonntag gab der Club die Verpflichtungen des 21-jährigen Stürmers Luc Ihorst von Werder Bremen sowie des 21-jährigen Rechtsverteidigers Luis Görlich von 1899 Hoffenheim bekannt. Während Ihorst nur für eine Saison von den Bremern ausgeliehen ist, unterschrieb Görlich am Freitag einen Zweijahresvertrag in Braunschweig. "Mit Luis gewinnen wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der bei der TSG Hoffenheim eine exzellente fußballerische Ausbildung genossen hat", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Dagegen haben Yassin Ben Balla, Njegos Kupusovic und Marcel Bär die Eintracht am Freitag ablösefrei verlassen. Mittelfeldspieler Ben Balla wechselte zum Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt, Stürmer Kupusovic zu Türkgücü München. Besonders schmerzhaft ist der Verlust von Angreifer Bär, den die Braunschweiger als Identifikationsfigur aus der Region gern gehalten hätten. Der 29-Jährige unterschrieb aber einen Zweijahresvertrag beim Drittliga-Konkurrenten 1860 München. Aktuell stehen damit bei den Braunschweigern 16 Spieler für die neue Saison unter Vertrag.

