Inzidenzwert in Niedersachsen sinkt immer deutlicher

Hannover. Die Entspannung in der Corona-Pandemie wird immer deutlicher: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist am Freitag auf 5,8 gesunken - nach 6,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Vortag. Das ging aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Außerdem meldete das Institut 83 Neuinfektionen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 3 auf 5724.

In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Friesland lag die Inzidenz den Angaben zufolge bei Null. Auf den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert kam weiterhin die Stadt Delmenhorst mit 18,1, gefolgt vom Landkreis Holzminden mit 17,0.

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 8,4 ebenfalls deutlich unter 10. Dort wurden sieben Neuinfektionen registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um einen Fall auf 482.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-43401/2