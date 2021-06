Fußball VfL Wolfsburg bestreitet Trainingslager in Österreich

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird in der Saison-Vorbereitung ins Trainingslager nach Österreich reisen. Der niedersächsische Champions-League-Teilnehmer gastiert vom 18. bis zum 24. Juli in Bad Waltersdorf. Mögliche Testspiel-Gegner der Mannschaft des neuen Trainers Mark van Bommel sollen nach Club-Angaben vom Donnerstag in Kürze bekanntgegeben werden.

