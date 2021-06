Ex-EWE-Vorstandschef Brückmann: Gericht verhandelt Klage

Oldenburg. Das Landgericht Oldenburg befasst sich am Donnerstag (11.00 Uhr) in einem Zivilprozess mit einer Klage des früheren Vorstandschefs des Energiekonzerns EWE, Matthias Brückmann. Der Topmanager macht Forderungen gegenüber seinem früheren Arbeitgeber geltend. Brückmann war im Februar 2017 vom EWE-Aufsichtsrat wegen "einer Vielzahl diverser grober Verfehlungen" fristlos entlassen worden. Als Hauptgrund gilt eine Spende von 253 000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko. Aus Sicht von Brückmanns Anwalt Bernd-Wilhelm Schmitz gab es aber damals kein Fehlverhalten, das einen Rauswurf rechtfertigte. Schon 2018 beschäftigte der Vorgang das Landgericht Oldenburg.

