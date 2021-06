Vier verletzte Kinder bei Zusammenstoß von Bus mit Stadtbahn

Hannover. Beim Zusammenstoß eines kleinen Schulbusses mit einer Stadtbahn in Hannover sind nach Polizeiangaben vier Kinder verletzt worden. Der Unfall habe sich am Mittwochmorgen im Stadtteil Sahlkamp ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eher leichte Verletzungen, mit Sicherheit könne er das aber noch nicht sagen. Die verletzten Kinder hätten in dem Kleinbus - einem privaten Schülertransport - gesessen. Mehrere Rettungswagen seien am Unfallort.

