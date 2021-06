Sechs Abgänge und ein neuer Verteidiger beim SV Meppen

Max Dombrowka schaut in die Kamera.

Meppen. Der SV Meppen hat nach dem Verbleib in der 3. Fußball-Liga einen neuen Linksverteidiger verpflichtet und sechs Spieler verabschiedet. Der 29-jährige Max Dombrowka kommt vom Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching und unterschrieb bei den Emsländern am Dienstag einen Zweijahresvertrag. Der Neuzugang wurde in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München ausgebildet.

Verlassen werden die Meppener dagegen die Spieler Hassan Amin, Julius Düker, Nicolas Andermatt, Tom Boere, Ted Tattermusch und Leo Bredol. Lediglich Tattermusch hat von ihnen schon einen neuen Verein gefunden, der 20 Jahre alte Stürmer wechselt zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.

