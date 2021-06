Frau stirbt in Bremen bei Kollision mit Straßenbahn

Bremen. In Bremen-Schwachhausen ist am Montag eine Frau gestorben, nachdem eine Straßenbahn sie angefahren hat. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fußgängerin am Nachmittag die Schwachhauser Heerstraße überqueren und stieß aus noch ungeklärter Ursache mit der Straßenbahn zusammen. Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie starb. Die Reanimationsmaßnahmen waren vergeblich. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. Die Schwachhauser Heerstraße blieb stundenlang voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-991703/2