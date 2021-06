Oldenburger Basketballer holen Center Tai Odiase

Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg haben Center Tai Odiase vom Liga-Konkurrenten BG Göttingen verpflichtet. Der 25 Jahre alte Amerikaner erhält nach Angaben der Oldenburger vom Montag einen Einjahresvertrag. "Mit Tai verpflichten wir einen Spieler, der perfekt in unser Anspruchsprofil an einen Center passt. Er hat sich mit einer starken Saison in Göttingen in der BBL bewiesen, besitzt gleichzeitig großes Entwicklungspotenzial für die kommenden Jahre", sagte der Sportliche Leiter der EWE Baskets, Srdjan Klaric.

Zuvor hatten die Oldenburger bekanntgegeben, dass der österreichische Center Rasid Mahalbasic nach Monaco wechselt. Nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde der gerade zu Ende gegangenen Saison wollen die Oldenburger ihren Kader verjüngen. Odiase ist fünf Jahre jünger als Mahalbasic.

