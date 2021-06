Zweitliga-Absteiger verlängert mit Angreifer Heider

Osnabrück. Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Angreifer Marc Heider verlängert. Der 35-Jährige spielt seit 2016 für die Niedersachsen und absolvierte seitdem 184 Partien für den VfL, der in der Relegation dem Drittliga-Dritten FC Ingolstadt unterlegen war und in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga spielt. Wie lange der neue Kontrakt mit dem gebürtigen US-Amerikaner gilt, teilte der Club nicht mit. Heider soll künftig auch Einblicke in andere Arbeitsbereiche beim VfL bekommen.

© dpa-infocom, dpa:210611-99-955762/3