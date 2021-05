Weil und Bovenschulte warnen vor Vatertags-Touren

Hannover. Trotz sinkender Corona-Zahlen warnen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) vor Vatertags-Touren. Weil sagte der "Welt", man müsse weiterhin vorsichtig bleiben. "Das gilt auch am Vatertag - die Zeit ist noch nicht reif für ausgelassene Touren mit dem Bollerwagen", betonte der niedersächsische Regierungschef.

Bremen ist laut Bürgermeister Bovenschulte "in der glücklichen Situation, nach harten Monaten erstmals über Erleichterungen im Alltag nachdenken" zu können. "Das dürfen wir jetzt nicht verstolpern, indem wir uns beim ersten Anlass zu locker machen", sagte der Senatschef mit Blick auf das lange Himmelfahrtswochenende der Zeitung. Sein dringender Wunsch sei, dass alle sich an die bestehenden Regeln halten. "Die Bollerwagen werden in der Garage bleiben müssen", meinte der Senatschef.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-574959/2