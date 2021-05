Vertragsverlängerung für Wolfsburg-Spielerin Stolze

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Fußballerin Anna-Lena Stolze um ein Jahr bis 2023 verlängert. Die 20-Jährige werde wie schon in dieser Saison auch in der kommenden Spielzeit an den niederländischen Erstligisten FC Twente verliehen, teilten die Niedersachsen am Mittwoch zudem mit. Stolze war Anfang 2020 zu Twente nach Enschede gewechselt und kam dort bislang in 20 Partien zum Einsatz.

"Wir sind mit der Entwicklung von Anna-Lena beim FC Twente sehr zufrieden", sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann. "Die durch Corona bedingte Spielpause in den Niederlanden hat allerdings dazu geführt, dass sie weniger Einsatzzeit bekommen hat als geplant. Mit der Verlängerung der Ausleihe erhält sie nun die Möglichkeit, sich bei einem niederländischen Spitzenverein weiterzuentwickeln."

