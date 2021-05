Von Auto erfasst: 83 Jahre alter Radfahrer stirbt

Wedemark. Bei einem Unfall in der Wedemark bei Hannover ist ein 83 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass eine ebenfalls 83 Jahre alte Autofahrerin den Mann beim Abbiegen an einer Kreuzung übersehen und mit ihrem Wagen erfasst hat. Allerdings war der Unfallhergang zunächst unklar, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

