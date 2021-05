Brand in Wohnhaus: Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Lathen. Eine 43 Jahre alte Frau ist nach einem Hausbrand in Lathen im Landkreis Elmshorn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Aus ungeklärter Ursache fing etwas auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Nacht zu Mittwoch Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen hätten auf das Wohnhaus übergegriffen, die Feuerwehr habe jedoch ein weiteres Ausbreiten verhindern können. Bei dem Brand atmete das Bewohnerehepaar im Alter von 43 und 45 Jahren den Angaben zufolge Rauchgas ein. Die 43-jährige Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt.

