Bremen fördert Veranstaltungsbranche

Bremen. Mit drei Millionen Euro will der Bremer Senat die Veranstaltungsbranche unterstützen. Das Geld soll genutzt werden, um Außenflächen für musikalische Open-Air-Veranstaltungen in Bremen und Bremerhaven herzurichten und instand zu setzen, wie das Wirtschaftsressort am Dienstag nach Bewilligung der Fördergelder mitteilte. "Mit dem heutigen Beschluss des Senats haben wir ein deutliches Zeichen gesetzt, dass wir alles daransetzen, um die bremische Veranstaltungsbranche zu unterstützen", sagte die Senatorin für Wirtschaft, Kristina Vogt (Linke). "Und ich hoffe, dass wir einen Sommer voller kultureller und musikalischer Vielfalt im Land Bremen erleben können." Veranstalterinnen und Veranstalter aus Bremen und Bremerhaven können Anträge auf eine Förderung stellen, über die eine Jury entscheidet.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-558430/2