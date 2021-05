36-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Leicht verletzt

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen.

Hannover. Auf der Autobahn 2 hat ein 36-Jähriger in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über sein Auto verloren und sich mit dem Wagen mehrmals überschlagen. Ersthelfer befreiten den Mann nach Angaben der Polizei aus dem Wagen, der anschließend in Brand geriet. Der Mann sei bei dem schweren Unfall nahe Garbsen im Landkreis Hannover leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Vermutlich wegen Aquaplanings hatte er demnach auf der A2 in Richtung Dortmund die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Auto blieb schließlich in einem angrenzenden Waldstück auf dem Dach liegen. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 70 000 Euro, hieß es.

