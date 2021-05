Videobeweis: Känguru hüpft durch Lauenbrück

Ein Känguru wurde in Lauenbrück (Kreis Rotenburg) gesichtet.

Lauenbrück. Die Polizei rätselt über ein Känguru, das in den vergangenen Tagen hüpfend in Lauenbrück (Kreis Rotenburg) gesichtet wurde. Zunächst hätten die Beamten der Mitteilung einer Frau nicht recht getraut, nach deren Schilderung ein Känguru oder Wallaby, eine Gattung aus der Familie der Kängurus, auf einem Grundstück herumgehüpft sei, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe die Zeugin aber ein Foto und einen kurzen Videoclip präsentiert und die Beamten zum Staunen gebracht. Nun fragt sich auch die Polizei, wo das Beuteltier ausgebüxt sein könnte, und erbittet Hinweise unter +49 4265 954860.

