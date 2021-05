Jugendliche liefern sich Schlägerei am Bremer Bahnhof

Bremen. Eine Schlägerei unter mehreren Jugendlichen hat die Polizei in Bremen in Atem gehalten. Die beiden Gruppen hätten sich am Sonntagabend zunächst in der Altstadt und dann im Bahnhofsviertel geprügelt, wo sich die Kontrahenten in der Bahnhofshalle und zwischen den Straßenbahngleisen regelrechte Jagdszenen geliefert hätten, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 18-Jähriger musste mit Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizei gelang es schließlich mit Unterstützung der Bundespolizei die Lage zu beruhigen. Zwei 18 Jahre alte Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

