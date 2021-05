CDU bestimmt Kandidatin für Regionspräsidentenwahl

Hannover. Für die Wahl von Hannovers Regionspräsidenten schickt die CDU die Kandidatin Christine Karasch ins Rennen. Die 52 Jahre alte Regionsdezernentin sei mit 98,3 Prozent der Stimmen zur Kandidatin gewählt worden, teilte der CDU-Regionsverband Hannover am Samstag mit. Auch die weiteren Bewerber für die Regionsversammlung wurden bei den Delegiertenversammlungen bestimmt. Der Regionsvorsitzende Hendrik Hoppenstedt nannte Karasch eine "exzellente Kandidatin". Er betonte: "Wir wollen klar die stärkste Kraft in der Region werden."

Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau will bei der Kommunalwahl nicht wieder für das Amt antreten. Der SPD-Politiker will früheren Angaben zufolge am 31. Oktober 2021 aufhören. Jagau ist seit 2006 oberster Repräsentant der Region und Chef der Verwaltung. Zuvor war er zehn Jahre lang Bürgermeister der Stadt Laatzen.

