Gesundheit Impfbus fährt Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis Vechta an

Vechta. Ein Impfbus wird vom heutigen Samstag an Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Vechta anfahren. Die Bewohnerinnen und Bewohner etwa von Flüchtlingswohnheimen und Obdachlosenunterkünften können in dem Fahrzeug eine Corona-Schutzimpfung bekommen. Wie der Landkreis mitteilte, impft das Team mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, der nur einmal gespritzt werden muss. Da Menschen in Gemeinschaftsunterkünften auf engem Raum zusammen sind, haben sie ein erhöhtes Infektionsrisiko. Der Impfbus soll auch Gemeinschaftsunterkünfte von Arbeitseinwanderern anfahren.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-510940/2