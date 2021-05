Fischtown Pinguins erreichen erstmals CHL

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben erstmals die Champions Hockey League erreicht. Durch den Titelgewinn der Eisbären Berlin am Freitag in der Deutschen Eishockey Liga reichte den Seestädtern der zweite Platz in der regulären Saison der Nordstaffel, um in der kommenden Saison in der Königsklasse aufzulaufen. "Die CHL ist ein zusätzliches Dankeschön an unsere Fans und Partner", sagte Teammanager Alfred Prey am Freitagabend. Die CHL wird voraussichtlich am 26. August mit einer Gruppenphase starten.

