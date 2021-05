Mordprozess: Mann soll Kollegen getötet haben

Oldenburg. Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an ein 27 Jahre alter Mann verantworten, der seinen Arbeitskollegen in einem Schlachthof in Essen (Kreis Cloppenburg) mit einem Metzgermesser erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der Ungar soll seinem Kollegen im Bereich der Hygieneschleuse aufgelauert und ihn dort unvermittelt angegriffen haben. Als Tatmotiv soll Rache für eine vorherige Körperverletzung in Frage kommen. Das Opfer erlitt den Angaben zufolge mindestens 15 Stich- und Schnittverletzungen und starb kurz nach dem Angriff. (Az. 5 Ks 2/21)

