Bildungsverbände fordern krisenfeste Schulen

Hannover. Drei Bildungsverbände wollen am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) für eine Entlastung der Schulbeschäftigten in Niedersachsen werben. Die Landesvorsitzenden von GEW, VBE und VNL/VDR fordern die Landesregierung mit Blick auf die Finanzierung des Bildungssektors auf, die Schulen langfristig krisenfest zu machen. "Beim Gesundheitsschutz an unseren Schulen muss es endlich auch um die Arbeitsentlastung der Beschäftigen gehen, so wie die Landesregierung es zugesagt hat", sagte GEW-Landeschefin Laura Pooth vor der Veranstaltung. Finanzielle Hilfen von Bund und Land müssten daher für dauerhafte Stellen an den Schulen verwendet werden.

Die GEW hatte am Dienstag bereits moniert, dass der Einsatz digitaler Medien die Kluft zwischen benachteiligten und privilegierten Jugendlichen vergrößert habe. "Es ist höchste Zeit gegenzusteuern", sagte Vorständin Ilka Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-466815/2