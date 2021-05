Eishockey: Wolfsburg hat gegen Berlin historische Chance

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg wollen im Playoff-Finale gegen die Eisbären Berlin am Mittwoch zum ersten Mal den Titel in der Deutschen Eishockey Liga gewinnen. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Pat Cortina hat das erste Spiel der Best-of-Three-Serie gegen die Hauptstädter gewonnen. Mit einem Sieg um 19.30 Uhr (MagentaSport und Sport1) wären die Niedersachsen die größte Meister-Überraschung seit dem ERC Ingolstadt, der 2014 als Vorrunden-Neunter den Titel gewann. Die Eisbären wollen dagegen ausgleichen und eine Entscheidungspartie am Freitag erzwingen. Die Berliner haben sich seit 2005 bereits sieben Mal den Titel gesichert.

